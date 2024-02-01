Семак раскрыл цель «Зенита» на турнир в Катаре

«Зенит» прибыл в Катар на товарищеский турнир Кубок равноправия. Главный тренер Сергей Семак определил цель команды.

Также в турнире сыграют «Аль-Духаиль» (Катар), «Шанхай Шэньхуа» (Китай), дубль «Сантоса» (Бразилия).

В 1-м матче китайцы победили катарцев со счетом 1:0.

«Зенит» также сыграет в Катаре с армянским клубом «Ноа» – уже вне рамок турнира.

«Турнир достаточно интересный, мы сыграем три игры в рамках Кубка равноправия, а также одну-две игры вне этого турнира. Конечно, у нас есть задача всегда побеждать, но главная цель на эти матчи – качество нашей игры», – сказал Семак.