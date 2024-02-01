Тикнизян оценил влияние жены-телеведущей на свою игру

Защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну нравится, когда на матчах присутствует его жена Яна Ромашкина. Она работает ведущей на «Матч ТВ».

«Как играется, когда супруга на трибунах? Это мой талисман удачи. Она является поводом доставить из себя максимум и когда она на трибунах, у меня вырастают крылья», – сказал Наир.

Футболист «Локомотива» женился на Ромашкиной 24 октября.

Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.

От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

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