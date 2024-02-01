Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тикнизян оценил влияние жены-телеведущей на свою игру

    Защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну нравится, когда на матчах присутствует его жена Яна Ромашкина. Она работает ведущей на «Матч ТВ».

    «Как играется, когда супруга на трибунах? Это мой талисман удачи. Она является поводом доставить из себя максимум и когда она на трибунах, у меня вырастают крылья», – сказал Наир.

    • Футболист «Локомотива» женился на Ромашкиной 24 октября.
    • Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
    • От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

    Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты

    Сексуальная жена Тикнизяна выложила свежие кадры из отпуска

    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2024 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+