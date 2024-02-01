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    • Канчельскис: «Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит»

    Канчельскис: «Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит»

    Главный тренер «Мурас Юнайтед», экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    Сообщалось, что к 26-летнему форварду проявляет интерес «Зенит».

    «Чалов – один из немногих российских футболистов, кто все еще может добиться чего-то значимого в Европе. У него для этого есть необходимые футбольные качества и хороший возраст.

    Конечно, судьба может по-разному сложиться после перехода из РПЛ в сильный европейский чемпионат – не у всех получается заиграть. Но попробовать стоит. Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит». Туда он всегда успеет перейти, если захочет», – сказал Канчельскис.

    • В нынешнем сезоне Чалов провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 передачи.
    • Ранее он уже играл в европейском чемпионате – в первой половине 2022 года он выступал на правах аренды в «Базеле».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.02.2024 14:17
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    Комментарии (2)
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    Suvorov71
    1706797051
    Ну не надо спешить, а помойные чем не европа или бразилия, так что, можно и в помойной хорошо пристроится
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    Artemka444
    1706800805
    Кому он там нужен то!!!
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