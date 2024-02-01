Канчельскис: «Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит»

Главный тренер «Мурас Юнайтед», экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Сообщалось, что к 26-летнему форварду проявляет интерес «Зенит».

«Чалов – один из немногих российских футболистов, кто все еще может добиться чего-то значимого в Европе. У него для этого есть необходимые футбольные качества и хороший возраст.

Конечно, судьба может по-разному сложиться после перехода из РПЛ в сильный европейский чемпионат – не у всех получается заиграть. Но попробовать стоит. Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит». Туда он всегда успеет перейти, если захочет», – сказал Канчельскис.