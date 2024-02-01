Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Борнмут», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля 2024, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Вест Хэм»: Ареоля, Джонсон, Зума, Мавропаноc, Эмерсон, Уорд-Прауз, Филлипс, Кудус, Альварес, Соучек, Боуэн.

Главный тренер: Дэвид Мойес

«Борнмут»: Нето, Кук, Келли, Сенеси, Забарный, Кристи, Скотт, Тавернир, Синистерра, Клюйверт, Соланке.

Главный тренер: Андони Ираола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Борнмут»