Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Вест Хэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2024

    «Вест Хэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Борнмут», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля 2024, в 22:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Вест Хэм»: Ареоля, Джонсон, Зума, Мавропаноc, Эмерсон, Уорд-Прауз, Филлипс, Кудус, Альварес, Соучек, Боуэн.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    «Борнмут»: Нето, Кук, Келли, Сенеси, Забарный, Кристи, Скотт, Тавернир, Синистерра, Клюйверт, Соланке.

    Главный тренер: Андони Ираола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Борнмут»

    «Вест Хэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2024

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Вест Хэм» – «Борнмут»: 22 тур АПЛ
    «Вест Хэм» – «Борнмут»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 1 февраля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2024 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+