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    • «Вест Хэм» – «Борнмут»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 1 февраля

    «Вест Хэм» – «Борнмут»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 1 февраля

    В первый день февраля в Восточном Лондоне состоится поединок 22 тура АПЛ. Местный «Вест Хэм» будет принимать гостей с Юга Англии – «Борнмут». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

    «Вест Хэм»

    Команда Дэвида Мойеса проводит солидный сезон и ведет борьбу за попадание в еврокубки. В настоящее время «Вест Хэм» располагается на шестой строчке в таблице АПЛ. При этом у лондонцев имеются кадровые проблемы: основной центрбек Агуэрд играет на Кубке Африки, Цоуфал отсидит дисквалификацию, а форвард Майкл Антонио и атакующий хавбек Лукас Пакета находятся в лазарете.

    «Борнмут»

    «Борнмут» отвратно начал кампанию, но со временем сумел закрепиться в статусе середняка английской Премьер-Лиги. Ходили слухи о том, что тренер Андони Ираиола лишится занимаемой должности, однако хозяева «Борнмута» поверили в испанского специалиста и, очевидно, не прогадали.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка «Вест Хэма» и «Борнмута» завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Борнмут»

    На своем поле «Вест Хэм» способен грохнуть фактически любого оппонента. Команда решает серьезные задачи и хочет развить успех в игре с «Борнмутом». Предлагаем поставить на победу хозяев с форой 0 (1,80).

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:15
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