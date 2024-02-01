Силкин высказался о появлении Денисова в «Торпедо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал назначение экс-футболиста сборной России Игоря Денисова тренеров футболистов 2011 года рождения в академии «Торпедо».

«Денисов выбрал правильный путь. Надо понимать: игрок и тренер – это совсем разные профессии. Мне также пришлось проходить все этапы, начиная с детского футбола.

Для тренера важно научиться принимать решения. Ведь часто бывает: игрок заканчивает, ему дают команду. А он либо не хочет, либо не может. Но скорее не может – ведь этой профессии надо учиться. А то, что Игорь пошел в детский футбол, говорит о его желании стать серьезным тренером.

Я тоже хотел после окончания карьеры пойти помощником, а получилось так, что кончились деньги. И пошел в школу, в итоге чего-то добился. И благодарен людям, которые предложили мне эту работу. Этому ремеслу надо учиться. Хороший игрок не равно хороший тренер.

У Игоря есть имя, все упражнения он может показать сам. И главное, чтобы ребята поверили в него. Ты можешь как угодно тренировать, но если не будет результата, в тебя не будут верить. А если команда станет лучше, это будет для него огромным плюсом. В такой момент крылья вырастают, и хочется работать», – сказал Силкин.