Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Силкин высказался о появлении Денисова в «Торпедо»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал назначение экс-футболиста сборной России Игоря Денисова тренеров футболистов 2011 года рождения в академии «Торпедо».

    «Денисов выбрал правильный путь. Надо понимать: игрок и тренер – это совсем разные профессии. Мне также пришлось проходить все этапы, начиная с детского футбола.

    Для тренера важно научиться принимать решения. Ведь часто бывает: игрок заканчивает, ему дают команду. А он либо не хочет, либо не может. Но скорее не может – ведь этой профессии надо учиться. А то, что Игорь пошел в детский футбол, говорит о его желании стать серьезным тренером.

    Я тоже хотел после окончания карьеры пойти помощником, а получилось так, что кончились деньги. И пошел в школу, в итоге чего-то добился. И благодарен людям, которые предложили мне эту работу. Этому ремеслу надо учиться. Хороший игрок не равно хороший тренер.

    У Игоря есть имя, все упражнения он может показать сам. И главное, чтобы ребята поверили в него. Ты можешь как угодно тренировать, но если не будет результата, в тебя не будут верить. А если команда станет лучше, это будет для него огромным плюсом. В такой момент крылья вырастают, и хочется работать», – сказал Силкин.

    • 39-летний экс-полузащитник «Зенита», «Анжи», «Динамо» и «Локомотива» Денисов закончил игровую карьеру в 2019 году.
    • За сборную России он провел 54 матча.

    Новости по теме
    Семин прокомментировал старт тренерской карьеры Денисова 5
    Президент «Торпедо» — о назначении Денисова: «Неоднозначная кандидатура» 5
    Денисов начал работать в «Торпедо» 7
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2024 10:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+