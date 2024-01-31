Жена Тикнизяна рассказала, к чему ревнует мужа

Супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина сопровождает мужа на сборе в ОАЭ.

«После игры с «Уралом» (4:2) Наир дал интервью «Матч ТВ», где сказал, что в тренажерном зале проводит почти всe своe время (это, кстати, правда), я уже начинаю ревновать.

В общем, сразу после игры он пошел тягать железо, я пошла сидеть на лавочке», – сообщила ведущая «Матч ТВ» Ромашкина.

Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.

Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.

От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты

Сексуальная жена Тикнизяна выложила свежие кадры из отпуска