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    Жена Тикнизяна рассказала, к чему ревнует мужа

    Супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина сопровождает мужа на сборе в ОАЭ.

    «После игры с «Уралом» (4:2) Наир дал интервью «Матч ТВ», где сказал, что в тренажерном зале проводит почти всe своe время (это, кстати, правда), я уже начинаю ревновать.

    В общем, сразу после игры он пошел тягать железо, я пошла сидеть на лавочке», – сообщила ведущая «Матч ТВ» Ромашкина.

    • Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
    • Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
    • От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

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    Источник: телеграм-канал Яны Ромашкиной

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    31.01.2024 22:50
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