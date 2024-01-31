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    Белоус объяснил, почему Урунов не заиграл в «Спартаке»

    Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус оценил время Остона Урунова в «Спартаке».

    • «Спартак» купил Остона в 2020 году у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Игрок провел за москвичей 9 матчей, забил гол.
    • Сейчас 23-летний Урунов без клуба.

    «То, что Остон парень небесталанный – это да, но не каждому удаeтся освоиться после того, как попадаешь в новый культурный пласт. Всe-таки существуют некие цивилизационные различия. Не в плане, что кто-то лучше или хуже. Нет, просто у Урунова не получилось в «Спартаке».

    Рановато ему было переходить, потому что было большое давление из-за этого трансфера. Одна фотография с сумками из ЦУМа просто задавила Урунова. При том, что Остон действовал на поле достаточно интересно», – сказал Белоус.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1706726593
    Потеря для спартака огромная
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    TIMOTHY
    1706727063
    Спартак разява
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