Белоус объяснил, почему Урунов не заиграл в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус оценил время Остона Урунова в «Спартаке».

«Спартак» купил Остона в 2020 году у «Уфы» за 1 миллион евро.

Игрок провел за москвичей 9 матчей, забил гол.

Сейчас 23-летний Урунов без клуба.

«То, что Остон парень небесталанный – это да, но не каждому удаeтся освоиться после того, как попадаешь в новый культурный пласт. Всe-таки существуют некие цивилизационные различия. Не в плане, что кто-то лучше или хуже. Нет, просто у Урунова не получилось в «Спартаке».

Рановато ему было переходить, потому что было большое давление из-за этого трансфера. Одна фотография с сумками из ЦУМа просто задавила Урунова. При том, что Остон действовал на поле достаточно интересно», – сказал Белоус.