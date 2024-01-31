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    Чалов поделился впечатлениями от свадьбы в Дубае

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов доволен сыгранной в Дубае свадьбой.

    «Последние дни отпуска перед сбором в Абу-Даби мы с девушкой провели в Дубае. В какой-то день мы сидели на балкончике, разговаривали и в шутку начали обсуждать: «Почему бы не организовать нашу свадьбу здесь?». В итоге решили так и сделать. Посчитали, что это идеальный момент: как раз было несколько дней, чтобы собрать всю семью и друзей в одном месте. Хорошо, что в Дубай есть прямые перелеты и не нужна виза.

    Все прошло супер! Холостякам вместо традиционной подвязки я кидал футбольный мяч. Игорь Дивеев за него активно боролся, но в итоге поймал мой брат», – сказал Чалов.

    • В этом сезоне нападающий забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА истекает в декабре.
    • Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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