Чалов поделился впечатлениями от свадьбы в Дубае

Нападающий ЦСКА Федор Чалов доволен сыгранной в Дубае свадьбой.
«Последние дни отпуска перед сбором в Абу-Даби мы с девушкой провели в Дубае. В какой-то день мы сидели на балкончике, разговаривали и в шутку начали обсуждать: «Почему бы не организовать нашу свадьбу здесь?». В итоге решили так и сделать. Посчитали, что это идеальный момент: как раз было несколько дней, чтобы собрать всю семью и друзей в одном месте. Хорошо, что в Дубай есть прямые перелеты и не нужна виза.
Все прошло супер! Холостякам вместо традиционной подвязки я кидал футбольный мяч. Игорь Дивеев за него активно боролся, но в итоге поймал мой брат», – сказал Чалов.
- В этом сезоне нападающий забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
- Его контракт с ЦСКА истекает в декабре.
- Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.