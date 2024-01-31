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    • В ЦСКА рассказали о переговорах с Чаловым: клуб готов платить Федору более 1,5 миллиона в год

    В ЦСКА рассказали о переговорах с Чаловым: клуб готов платить Федору более 1,5 миллиона в год

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как идут переговоры с нападающим Федором Чаловым о продлении контракта.

    «Да, мы ведем переговоры, прямо сейчас мяч на стороне игрока. Клуб очень ценит Федора и рассчитывает, что компромисс будет найден – все наши усилия направлены на продление контракта.

    И, разумеется, предлагаемые клубом условия куда привлекательнее озвученных [1,5 миллиона евро в год], а последние предложения Федору и вовсе можно уверенно назвать беспрецедентными для ЦСКА. Поэтому указанная в инсайде сумма совсем неверна», – сказал Брейдо.

    • Чалов также интересен «Зениту».
    • Федор – воспитанник ЦСКА.
    • В 2022 году он был в аренде в «Базеле».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    31.01.2024 17:17
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    Комментарии (9)
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    VPERDIV SPARTAK
    1706710835
    Так бы и давно уже! Испугались без Феди скатиться вниз жлобы
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    Дубина
    1706711329
    В помойке газовой лавочники железные по 2 ляма получают и мяч забыли как выглядид а тут с полторашкой решить не могут((((
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    WE ARE FOR PETER
    1706712818
    Испугались )
    Ответить
    Цугундeр
    1706713717
    Никогда он не был на Босфоре.. ( - Ти его ни спрашиуай о нём ! Слишишь , эу ! )
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