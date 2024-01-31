В ЦСКА рассказали о переговорах с Чаловым: клуб готов платить Федору более 1,5 миллиона в год

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как идут переговоры с нападающим Федором Чаловым о продлении контракта.

«Да, мы ведем переговоры, прямо сейчас мяч на стороне игрока. Клуб очень ценит Федора и рассчитывает, что компромисс будет найден – все наши усилия направлены на продление контракта.

И, разумеется, предлагаемые клубом условия куда привлекательнее озвученных [1,5 миллиона евро в год], а последние предложения Федору и вовсе можно уверенно назвать беспрецедентными для ЦСКА. Поэтому указанная в инсайде сумма совсем неверна», – сказал Брейдо.