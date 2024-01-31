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    • Быстров жестко оценил результат работы Капелло со сборной России на ЧМ-2014

    Быстров жестко оценил результат работы Капелло со сборной России на ЧМ-2014

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о непопадании в состав национальной команды на чемпионат мира‑2014. Командой тогда руководил Фабио Капелло.

    – Знаете, почему не поехал на чемпионат мира? Капелло решил играть с молодежью и правый фланг решил поменять. Не знаю, по какой причине он принял это решение. Может быть, какие‑то подводные течения все‑таки были в тот момент.

    Я тогда специально ушел в «Анжи», чтобы получить игровую практику и поехать на ЧМ.

    – Это было больно?

    – Весь отборочный цикл играли мы с Анюковым. Делали результат, завоевывали путевку. Такова воля тренера. Тренер обосрался – это его проблемы.

    • На ЧМ-2014 Россия заняла третье место в группе H и не вышла из группы.
    • Быстров провел 47 матчей за национальную команду с 2004 по 2013 годы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1706690693
    "Десять лет спустя , или Вован Де Брюзжелон".. "Я тогда специально ушел в «Анжи», чтобы получить игровую практику и поехать на ЧМ." Ну ,пей Анжуйское теперь из личных погребов , в прикуску с корюшкой.
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    SLADE2019
    1706690712
    Да не жестко, а гнусно и противно. Впрочем, как всегда. Даже, когда он высказывает мнение, совпадающее с моим, то делает это так пахабно, что не по себе становится.
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