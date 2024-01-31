Быстров жестко оценил результат работы Капелло со сборной России на ЧМ-2014

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о непопадании в состав национальной команды на чемпионат мира‑2014. Командой тогда руководил Фабио Капелло.
– Знаете, почему не поехал на чемпионат мира? Капелло решил играть с молодежью и правый фланг решил поменять. Не знаю, по какой причине он принял это решение. Может быть, какие‑то подводные течения все‑таки были в тот момент.
Я тогда специально ушел в «Анжи», чтобы получить игровую практику и поехать на ЧМ.
– Это было больно?
– Весь отборочный цикл играли мы с Анюковым. Делали результат, завоевывали путевку. Такова воля тренера. Тренер обосрался – это его проблемы.
- На ЧМ-2014 Россия заняла третье место в группе H и не вышла из группы.
- Быстров провел 47 матчей за национальную команду с 2004 по 2013 годы.