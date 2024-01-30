В «Зените» определились с будущим Вендела и Клаудиньо

Стало известно, покинул ли «Зенит» полузащитники Вендел и Клаудиньо до закрытия зимнего трансферного окна.

Петербургский клуб не собирается продавать двух ключевых игроков посреди сезона – они останутся как минимум до лета.

Сегодня сообщалось, что оба бразильца не скрывают недовольства пребыванием в составе «Зенита». По информации «СЭ», это не соответствует действительности.