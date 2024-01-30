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    В «Зените» определились с будущим Вендела и Клаудиньо

    Стало известно, покинул ли «Зенит» полузащитники Вендел и Клаудиньо до закрытия зимнего трансферного окна.

    Петербургский клуб не собирается продавать двух ключевых игроков посреди сезона – они останутся как минимум до лета.

    Сегодня сообщалось, что оба бразильца не скрывают недовольства пребыванием в составе «Зенита». По информации «СЭ», это не соответствует действительности.

    • Контракты Вендела и Клаудиньо с клубом действуют до 2027 года.
    • Бразильские клубы проявляли заинтересованность в аренде этих футболистов.
    • Петербуржцы ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1706644972
    Логично , но помня историю с Витселем (который мысленно был уже в Боруссии) .... играл в пол-ноги без настроения . Вот будет от этих толк ?
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