Клаудиньо и Вендел не скрывают недовольства пребыванием в составе «Зенита»

Два бразильских полузащитника «Зенита» Клаудиньо и Вендел не слишком довольны тем, что остаются в команде, и хотят уйти. По данным журналиста Ивана Карпова, на первом сборе Вендел несколько раз опаздывал на тренировки, а Клаудиньо не слишком усердно работает на тренировках.

«Бразильцы, не скрываясь, выказывают недовольство своим нахождением в «Зените». Вендел, хотевший вернуться в Бразилию этой зимой, регулярно опаздывает на тренировки. На 1-м сборе таких эпизодов набралось уже целых 5 штук.

На один из товарняков он вообще умудрился приехать на стадион, когда команда уже вышла на разминку. И пока ему все сходит с рук. Уж слишком ценен этот игрок для Семака и Богданыч на родину его не отпускает. Хотя тренируется Вендел отчаянно и обвинить его в саботаже никак не получится. Также как и в играх он стабильно демонстрирует класс.

А вот Клаудиньо валяет дурака на занятиях, не выкладывается от слова совсем. Хотя именно он забил единственный гол в последней товарке с «Аль-Фатехом». При этом ленится и пинает балду бразилец уже давно и все чаще в клубе возникают вопрос: а почему мы все это терпим? Видимо, пока он дает результат – там и будут закрывать на это глаза.

В общем, «Зенит» игроков Рибалты потихоньку сходит на нет, идет глобальная перестройка. Летом, наверняка, уйдет Вендел и, возможно, продадут Клаудиньо. На их место возьмут других, таких как Педро и Артур. Посмотрим, насколько они будут лучше, чем предыдущие», – написал Карпов.