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    • Клаудиньо и Вендел не скрывают недовольства пребыванием в составе «Зенита»

    Клаудиньо и Вендел не скрывают недовольства пребыванием в составе «Зенита»

    Два бразильских полузащитника «Зенита» Клаудиньо и Вендел не слишком довольны тем, что остаются в команде, и хотят уйти. По данным журналиста Ивана Карпова, на первом сборе Вендел несколько раз опаздывал на тренировки, а Клаудиньо не слишком усердно работает на тренировках.

    «Бразильцы, не скрываясь, выказывают недовольство своим нахождением в «Зените». Вендел, хотевший вернуться в Бразилию этой зимой, регулярно опаздывает на тренировки. На 1-м сборе таких эпизодов набралось уже целых 5 штук.

    На один из товарняков он вообще умудрился приехать на стадион, когда команда уже вышла на разминку. И пока ему все сходит с рук. Уж слишком ценен этот игрок для Семака и Богданыч на родину его не отпускает. Хотя тренируется Вендел отчаянно и обвинить его в саботаже никак не получится. Также как и в играх он стабильно демонстрирует класс.

    А вот Клаудиньо валяет дурака на занятиях, не выкладывается от слова совсем. Хотя именно он забил единственный гол в последней товарке с «Аль-Фатехом». При этом ленится и пинает балду бразилец уже давно и все чаще в клубе возникают вопрос: а почему мы все это терпим? Видимо, пока он дает результат – там и будут закрывать на это глаза.

    В общем, «Зенит» игроков Рибалты потихоньку сходит на нет, идет глобальная перестройка. Летом, наверняка, уйдет Вендел и, возможно, продадут Клаудиньо. На их место возьмут других, таких как Педро и Артур. Посмотрим, насколько они будут лучше, чем предыдущие», – написал Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    Сегодня, 11:22
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    Комментарии (4)
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    Дубина
    1706603035
    Все цыгане заработали в помойке денег и хотят бежать. Классика у блохастых.
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    Taps
    1706603616
    Газком отравились, твари ?
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    ilichkadr
    1706603972
    Карп уже не знает как ещё нужно навести тень на плетень, чтобы его заметили и оценили рекламодатели. Похоже Ваньша опять забухал............
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    Номэд
    1706604250
    Педикулёз замучал их. ..
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