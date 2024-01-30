Раскрыто прозвище бразильца Роналдо в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как внутри команды называют бразильского новичка Роналдо.

– Его скорость я не видел, но то, что парень быстрый, скоростной и резкий, это точно. Надеюсь, он быстро приспособится к нашему чемпионату и к нам, будет показывать не только скорость, но и результат, будет отмечаться голевыми действиями и помогать нашей команде.

– Как вы троллите Роналдо в команде с такой фамилией?

– Троллить не троллим, но меня кое‑что веселит. У меня кумир детства был зубастик Роналдо. Когда Георгиевич (Валерий Карпин) присылает расписание, и там написано массаж и лечение у Байрамяна в 19:00, а у Роналдо в 20:00, то я каждый раз улыбаюсь.

Находим общий язык. Георгиевич его называет Ронни. Мы все его зовем Роналдо или Ронни, покороче. Пока не троллим.

– В чем сила Роналдо?

– Я не знаю. Он тренируется с нами неделю. Это хороший футболист, соглашусь, что скоростной, быстрый. Бразильцы обладают необычной техникой.

Надеюсь, что она у него присутствует тоже. Мало времени прошло пока, чтобы это всe увидеть.