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    Раскрыто прозвище бразильца Роналдо в «Ростове»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как внутри команды называют бразильского новичка Роналдо.

    – Его скорость я не видел, но то, что парень быстрый, скоростной и резкий, это точно. Надеюсь, он быстро приспособится к нашему чемпионату и к нам, будет показывать не только скорость, но и результат, будет отмечаться голевыми действиями и помогать нашей команде.

    – Как вы троллите Роналдо в команде с такой фамилией?

    – Троллить не троллим, но меня кое‑что веселит. У меня кумир детства был зубастик Роналдо. Когда Георгиевич (Валерий Карпин) присылает расписание, и там написано массаж и лечение у Байрамяна в 19:00, а у Роналдо в 20:00, то я каждый раз улыбаюсь.

    Находим общий язык. Георгиевич его называет Ронни. Мы все его зовем Роналдо или Ронни, покороче. Пока не троллим.

    – В чем сила Роналдо?

    – Я не знаю. Он тренируется с нами неделю. Это хороший футболист, соглашусь, что скоростной, быстрый. Бразильцы обладают необычной техникой.

    Надеюсь, что она у него присутствует тоже. Мало времени прошло пока, чтобы это всe увидеть.

    • Роналдо перешел в «Ростов» из болгарского «Левски».
    • За правого вингера заплатили 2 миллиона евро.
    • Он взял себе 77-й номер в новой команде.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sochi-2013
    1706628203
    С такой-то фамилией, надо пахать и пахать. Удачи парню!
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