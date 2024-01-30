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    Реакция Артеты на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил решение своего коллеги Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.

    «Он сделал лучше АПЛ и каждого тренера. Клопп внес большой вклад в развитие лиги, и мне нравится, как он это сделал.

    Вы видите, сколько эмоций он в это вложил – его стоит поблагодарить и проявить уважение», – сказал Артета.

    • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Тренер не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

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    Источник: BBC

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