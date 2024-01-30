Реакция Артеты на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил решение своего коллеги Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.
«Он сделал лучше АПЛ и каждого тренера. Клопп внес большой вклад в развитие лиги, и мне нравится, как он это сделал.
Вы видите, сколько эмоций он в это вложил – его стоит поблагодарить и проявить уважение», – сказал Артета.
- Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
- При нем команда выиграла 7 трофеев.
- Тренер не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.