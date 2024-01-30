Реакция Артеты на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил решение своего коллеги Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.

«Он сделал лучше АПЛ и каждого тренера. Клопп внес большой вклад в развитие лиги, и мне нравится, как он это сделал.

Вы видите, сколько эмоций он в это вложил – его стоит поблагодарить и проявить уважение», – сказал Артета.