Аршавин указал на недостаток Скопинцева, которым интересуется «Зенит»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин не считает Дмитрия Скопинцева из «Динамо» идеальным кандидатом для усиления левого фланга обороны петербургской команды.

«Мне трудно сказать, потому что я то же самое читаю, что и вы. «Зенит» и Александр Иванович Медведев находятся в Абу‑Даби. Скорее всего, какие‑то процессы происходят, иначе информация бы не утекала.

У Скопинцева проблема в обороне. Я его хорошо знаю, он отличный, своеобразный парень, в хорошем смысле нестандартный в словах и понимании жизни.

Просто когда мы недавно обсуждали Тикнизяна, Скопинцева и еще кого‑то, я бы Тикнизяна выбирал», – сказал Аршавин.