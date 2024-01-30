Аршавин указал на недостаток Скопинцева, которым интересуется «Зенит»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин не считает Дмитрия Скопинцева из «Динамо» идеальным кандидатом для усиления левого фланга обороны петербургской команды.
«Мне трудно сказать, потому что я то же самое читаю, что и вы. «Зенит» и Александр Иванович Медведев находятся в Абу‑Даби. Скорее всего, какие‑то процессы происходят, иначе информация бы не утекала.
У Скопинцева проблема в обороне. Я его хорошо знаю, он отличный, своеобразный парень, в хорошем смысле нестандартный в словах и понимании жизни.
Просто когда мы недавно обсуждали Тикнизяна, Скопинцева и еще кого‑то, я бы Тикнизяна выбирал», – сказал Аршавин.
- 26-летний Скопинцев в «Динамо» с января 2020 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
- Рыночная стоимость динамовца – 3 миллиона евро.
- «Зенит» готов заплатить за него 6 млн евро, «Динамо» требует 14.
- Сам игрок рассчитывает зарабатывать 1,4 млн евро в год в случае смены команды.