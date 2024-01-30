Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Эвертона», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Фулхэм»: Лено, Робинсон, Адарабиойо, Диоп, Тете, Перейра, Уилсон, Виллиан, Кэрни, Палинья, Хименес.

Главный тренер: Марку СилвСилва

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Тарковски, Брэнтуэйт, Коулмен, Данжума, Гарнер, Онана, Харрисон, Дукуре, Калверт-Льюин.

Главный тренер: Шон Дайч

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Эвертон»