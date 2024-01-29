Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Фулхэм» – «Эвертон»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 30 января

    «Фулхэм» – «Эвертон»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 30 января

    30 января на стадионе «Крейвен Коттедж» в Западном Лондоне состоится матч 22 тура АПЛ. Местный «Фулхэм» будет принимать «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

    «Фулхэм»

    В минувший уик-энд команда Марку Силвы не лучшим образом выступила в 1/16 финала Кубка Англии. «Фулхэм» сошел с дистанции, уступив на своем поле «Ньюкаслу» – 0:2. Теперь у лондонцев остается лишь один турнир – АПЛ.

    «Эвертон»

    «Эвертон», как и «Фулхэм» провалился в Кубке Англии. Подопечные Шона Дайча у себя дома на «Гудисон Парк» совершенно неожиданно «влетели» «Лутону» – 1:2. Теперь мерсисайдцы могут с чистой совестью сфокусироваться на борьбе за выживание в АПЛ.

    Личные встречи

    Три крайних поединка между «Фулхэмом» и «Эвертоном» завершились следующим образом:

    • 19.12.2023 «Эвертон» – «Фулхэм» 1:1
    • 12.08.2023 «Эвертон» – «Фулхэм» 0:1
    • 15.04,2023 «Эвертон» – «Фулхэм» 1:3

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Эвертон»

    «Эвертон» умеет играть на «Крейвен Коттедж». В последних 7 играх на поле «Фулхэма» мерсисайдцы уступили лишь единожды. На сегодняшний день соперники примерно равны и пребывают в не самой выдающейся форме. Предлагаем рискнуть и выбрать ставку на ничейный исход (3,35).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+