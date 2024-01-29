30 января на стадионе «Крейвен Коттедж» в Западном Лондоне состоится матч 22 тура АПЛ. Местный «Фулхэм» будет принимать «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Фулхэм»

В минувший уик-энд команда Марку Силвы не лучшим образом выступила в 1/16 финала Кубка Англии. «Фулхэм» сошел с дистанции, уступив на своем поле «Ньюкаслу» – 0:2. Теперь у лондонцев остается лишь один турнир – АПЛ.

«Эвертон», как и «Фулхэм» провалился в Кубке Англии. Подопечные Шона Дайча у себя дома на «Гудисон Парк» совершенно неожиданно «влетели» «Лутону» – 1:2. Теперь мерсисайдцы могут с чистой совестью сфокусироваться на борьбе за выживание в АПЛ.

Личные встречи

Три крайних поединка между «Фулхэмом» и «Эвертоном» завершились следующим образом:

19.12.2023 «Эвертон» – «Фулхэм» 1:1

12.08.2023 «Эвертон» – «Фулхэм» 0:1

15.04,2023 «Эвертон» – «Фулхэм» 1:3

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Эвертон»

«Эвертон» умеет играть на «Крейвен Коттедж». В последних 7 играх на поле «Фулхэма» мерсисайдцы уступили лишь единожды. На сегодняшний день соперники примерно равны и пребывают в не самой выдающейся форме. Предлагаем рискнуть и выбрать ставку на ничейный исход (3,35).