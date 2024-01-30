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    • Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу

    Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу

    «Интернасьонал» и «Зенит» не смогли прийти к соглашению по финансовым условиям аренды полузащитника Вендела в бразильский клуб. При этом, по данным GZH, самому игроку удалось договориться с руководством санкт-петербургского клуба об уходе.

    • В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.
    • Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
    • Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Вендела составляет 22 миллиона евро.
    • Также на игрока претендует «Ботафого».

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    Источник: GZH

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