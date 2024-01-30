Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу

«Интернасьонал» и «Зенит» не смогли прийти к соглашению по финансовым условиям аренды полузащитника Вендела в бразильский клуб. При этом, по данным GZH, самому игроку удалось договориться с руководством санкт-петербургского клуба об уходе.
- В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.
- Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
- Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Вендела составляет 22 миллиона евро.
- Также на игрока претендует «Ботафого».