Аршавин сделал выбор между Головиным и Миранчуком

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин сравнил Александра Головина и Алексея Миранчука.

«По качествам больше нравится Головин. Для меня Леша немного статичен, много играет на месте, а Головин больше движения делает с мячом и проникновений.

Леша – это на пятачке обыграть, скрытую передачу отдать, навес. Он хорошо чувствует мяч, куда он задумывает, туда мяч приходит.

Но он и Головин по статусу разные футболисты», – сказал Аршавин.