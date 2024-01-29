Аршавин сделал выбор между Головиным и Миранчуком

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин сравнил Александра Головина и Алексея Миранчука.
«По качествам больше нравится Головин. Для меня Леша немного статичен, много играет на месте, а Головин больше движения делает с мячом и проникновений.
Леша – это на пятачке обыграть, скрытую передачу отдать, навес. Он хорошо чувствует мяч, куда он задумывает, туда мяч приходит.
Но он и Головин по статусу разные футболисты», – сказал Аршавин.
- Головин в «Монако» с 2018 года, в этом сезоне он провел 18 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- Миранчук в «Аталанте» с 2020 года, его статистика в сезоне-2023/24 – 3+5 в 18 играх.