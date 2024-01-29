Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили

В Саудовской Аравии состоялся товарищеский матч между «Аль-Хилялем» и «Интером Майами».

Команда из Эр-Рияда выиграла со счетом 4:3. Победный гол в активе экс-вингера «Зенита» Малкома.

В составе «Интера» отличились Лионель Месси с пенальти и Луис Суарес. Для уругвайца это дебютный мяч за новую команду.

Товарищеский матч

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Интер Майами (США) – 4:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Митрович, 10; 2:0 – Аль-Хамдан, 13; 2:1 – Суарес, 34; 3:1 – Ричард, 44; 3:2 – Месси (с пенальти), 54; 3:3 – Руис, 55; 4:3 – Малком, 88.