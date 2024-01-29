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    Марио Фернандес определил самый важный матч в карьере

    Фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес назвал матч, который считает наиболее важным в карьере.

    Выбор бразильца с российским паспортом пал на четвертьфинал ЧМ-2018 со сборной Хорватии.

    – Гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира – самый яркий эпизод карьеры?

    – Тот матч точно самый важный в карьере. С особой теплотой вспоминаю чемпионат мира в России, невероятные эмоции.

    • 7 июля 2018 года хорваты выбили Россию с домашнего ЧМ.
    • Фернандес сравнял счет в матче на 115-й минуте.
    • В послематчевой серии он не реализовал пенальти.

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    Источник: «Матч ТВ»

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