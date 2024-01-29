Марио Фернандес определил самый важный матч в карьере

Фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес назвал матч, который считает наиболее важным в карьере.

Выбор бразильца с российским паспортом пал на четвертьфинал ЧМ-2018 со сборной Хорватии.

– Гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира – самый яркий эпизод карьеры?

– Тот матч точно самый важный в карьере. С особой теплотой вспоминаю чемпионат мира в России, невероятные эмоции.