30 самых влиятельных людей российского футбола

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию рейтинга самых влиятельных людей в российском футболе.
Он составлялся за 2023-й календарный год. Первое место в списке снова занял президент РФС Александр Дюков.
Так выглядит топ-30 (в скобочках указано место, занятое по итогам 2022 года):
- (1). Александр Дюков – президент РФС, председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть»
- (3). Алексей Миллер – председатель правления ПАО «Газпром», патрон «Зенита»
- (4). Александр Алаев – президент РПЛ, вице-президент РФС
- (2). Игорь Левитин – помощник Президента РФ, член попечительского совета РФС
- (5). Максим Митрофанов – генеральный секретарь РФС
- (17). Александр Медведев – председатель правления «Зенита» | Максим Погорелов – исполнительный директор «Зенита»
- (16). Максим Орешкин – председатель правления ЦСКА, помощник Президента РФ | Евгений Гинер – президент ЦСКА, вице-президент РФС | Роман Бабаев – генеральный директор ЦСКА
- (15). Сергей Галицкий – владелец «Краснодара»
- (10). Павел Андреев – агент
- (13). Дмитрий Гафин – председатель совета директоров «Динамо» | Павел Пивоваров – генеральный директор «Динамо» | Юрий Соловьев – бывший председатель совета директоров «Динамо»
- (22). Сергей Анохин – генеральный директор букмекерской компании «Фонбет»
- (14). Кирилл Макаров – основатель и президент букмекерской компании Winline
- (-). Милорад Мажич – руководитель департамента судейства РФС
- (21). Валерий Карпин – главный тренер сборной России и «Ростова»
- (19). Николай Осипов – президент Медийной футбольной лиги
- (-). Гильермо Абаскаль – главный тренер «Спартака»
- (-). Леонид Слуцкий – главный тренер «Шанхай Шэньхуа»
- (-). Наиль Измайлов – президент ФНЛ
- (-). Алексей Рыскин – спортивный директор «Ростова»
- (28). Марат Хинчагов и Алан Мамукаев – агенты
- (24). Герман Ткаченко – агент
- (26). Юрий Зайцев и Михаил Прокопец – юристы
- (-). Артем Дзюба – нападающий «Локомотива»
- (23). Нобель Арустамян – журналист
- (27). Полина Юмашева – член исполкома РФС, председатель комитета женского футбола
- (-). Григорий Иванов – президент «Урала»
- (25). Тимур Гурцкая – менеджер
- (-). Футбольные Telegram-каналы
- (-). Сергей Карасев – судья
- (-). Олег Железнов – руководитель департамента защиты игры РФС