30 самых влиятельных людей российского футбола

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию рейтинга самых влиятельных людей в российском футболе.

Он составлялся за 2023-й календарный год. Первое место в списке снова занял президент РФС Александр Дюков.

Так выглядит топ-30 (в скобочках указано место, занятое по итогам 2022 года):