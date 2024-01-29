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    30 самых влиятельных людей российского футбола

    «Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию рейтинга самых влиятельных людей в российском футболе.

    Он составлялся за 2023-й календарный год. Первое место в списке снова занял президент РФС Александр Дюков.

    Так выглядит топ-30 (в скобочках указано место, занятое по итогам 2022 года):

    1. (1). Александр Дюков – президент РФС, председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть»
    2. (3). Алексей Миллер – председатель правления ПАО «Газпром», патрон «Зенита»
    3. (4). Александр Алаев – президент РПЛ, вице-президент РФС
    4. (2). Игорь Левитин – помощник Президента РФ, член попечительского совета РФС
    5. (5). Максим Митрофанов – генеральный секретарь РФС
    6. (17). Александр Медведев – председатель правления «Зенита» | Максим Погорелов – исполнительный директор «Зенита»
    7. (16). Максим Орешкин – председатель правления ЦСКА, помощник Президента РФ | Евгений Гинер – президент ЦСКА, вице-президент РФС | Роман Бабаев – генеральный директор ЦСКА
    8. (15). Сергей Галицкий – владелец «Краснодара»
    9. (10). Павел Андреев – агент
    10. (13). Дмитрий Гафин – председатель совета директоров «Динамо» | Павел Пивоваров – генеральный директор «Динамо» | Юрий Соловьев – бывший председатель совета директоров «Динамо»
    11. (22). Сергей Анохин – генеральный директор букмекерской компании «Фонбет»
    12. (14). Кирилл Макаров – основатель и президент букмекерской компании Winline
    13. (-). Милорад Мажич – руководитель департамента судейства РФС
    14. (21). Валерий Карпин – главный тренер сборной России и «Ростова»
    15. (19). Николай Осипов – президент Медийной футбольной лиги
    16. (-). Гильермо Абаскаль – главный тренер «Спартака»
    17. (-). Леонид Слуцкий – главный тренер «Шанхай Шэньхуа»
    18. (-). Наиль Измайлов – президент ФНЛ
    19. (-). Алексей Рыскин – спортивный директор «Ростова»
    20. (28). Марат Хинчагов и Алан Мамукаев – агенты
    21. (24). Герман Ткаченко – агент
    22. (26). Юрий Зайцев и Михаил Прокопец – юристы
    23. (-). Артем Дзюба – нападающий «Локомотива»
    24. (23). Нобель Арустамян – журналист
    25. (27). Полина Юмашева – член исполкома РФС, председатель комитета женского футбола
    26. (-). Григорий Иванов – президент «Урала»
    27. (25). Тимур Гурцкая – менеджер
    28. (-). Футбольные Telegram-каналы
    29. (-). Сергей Карасев – судья
    30. (-). Олег Железнов – руководитель департамента защиты игры РФС

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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