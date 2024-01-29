30 января на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится поединок 22 тура АПЛ. Местная «Астон Вилла» будет принимать «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери проводит великолепный сезон и бьется за место в Лиге чемпионов. В настоящее время бирмингемцы занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. Перед игрой с «Ньюкаслом» «Вилла» съездила в гости к «Челси». Матч 1/16 финала Кубка Англии завершился ничейным исходом – 0:0.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» на протяжении всей кампании преследуют травмы. Лазарет команды Эдди Хау переполнен, к тому же длительную дисквалификацию из-за игры на тотализаторе получил центральный хавбек Сандро Тонали.

Личные встречи

Последние три очных поединка «Виллы» и «Ньюкасла» завершились следующим образом:

12.08.2023 «Ньюкасл» – «Астон Вилла» 5:1

15.04.2023 «Астон Вилла» – «Ньюкасл» 3:0

29.10.2022 «Ньюкасл» – «Астон Вилла» 4:0

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл»

Обе команды находятся в не самых лучших кондициях, но, как правило, стремятся играть в атаку. Считаем, что поединок на «Вилла Парк» пробить стандартный букмекерский тотал голов больше 2,5 (1,55).