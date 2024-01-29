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    • «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 30 января

    «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 30 января

    30 января на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне состоится матч 22 тура АПЛ. Местный «Кристал Пэлас» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» терпит бедствие по всем фронтам. На минувшей неделе лондонцы выбыли из Кубка Англии. Не лучшим образом идут дела и в АПЛ – 15 место в опасной близости от зоны вылета в Чемпионшип. Многие считали, что наставник Рой Ходжсон лишится должности после унизительного поражения в матче с «Арсеналом» (0:5), однако пока что ветеран британского тренерского цеха остается на своем посту.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд» безуспешно пытается оттолкнуться от дна турнирной таблицы АПЛ. В минувший уик-энд команда Криса Уайлдера также совершенно бесславно сошла с дистанции в Кубке Англии, влетев «Брайтону» со счетом 2:5.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед» завершились следующим образом:

    • 12.08.2023 «Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас» 0:1
    • 08.05.2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас» 0:2
    • 02.01.2021 «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед» 2:0

    Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед»

    На «Селхерст Парк» встречаются две худшие атаки АПЛ. Считаем, что в таком случае резонно выбрать ставку «тотал меньше 2,5 голов» (1,75).

    Источник: «Бомбардир»

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