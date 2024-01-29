Леау прокомментировал инцидент с расистскими выкриками в адрес Меньяна

Вингер «Милана» Рафаэль Леау в эфире Che Tempo Che Fa высказался об инциденте во время гостевого матча его команды с «Удинезе» в 21-м туре Серии A 20 января.

Из-за расистских выкриков с трибун голкипер «россонери» Майк Меньян в первом тайме ушел в подтрибунное помещение. Игра была прервана, и возобновлена только после возвращения вратаря.

«Мы должны попытаться бороться с этой ситуацией до конца, расизм никогда не исчезнет, но мы должны бороться с ним.

Меньян очень нервничал, он не хотел играть, потому что это случилось не впервые. Мне жаль всех чернокожих игроков. [Расизм] – это то, с чем мы – все игроки и клубы – должны бороться на поле.

Я хочу поблагодарить «Милан», который в последнем матче сделал паузу на 16-й минуте. Мы должны бороться с расизмом», – сказал Леау.