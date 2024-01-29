Слуцкий из своих денег заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий после окончания сбора в Хайкоу определил трех игроков, которые, по мнению тренерского штаба, заслужили денежные премии.
По данным «Спорт-экспресса», российский специалист из своих средств заплатил 500 долларов Ибраиму Амаду, 1 тысячу – Сефасу Малеле, 1,5 тысячи – Ян Цзесяну.
Также Слуцкий выделил положительные и отрицательные стороны в действиях игроков в контрольном матче с командой «Чанчунь Ятай» (1:1).
- 52-летний Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
- До этого он не был главным тренером с ноября 2022 года, когда покинул «Рубин».