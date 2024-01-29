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    • Слуцкий из своих денег заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»

    Слуцкий из своих денег заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий после окончания сбора в Хайкоу определил трех игроков, которые, по мнению тренерского штаба, заслужили денежные премии.

    По данным «Спорт-экспресса», российский специалист из своих средств заплатил 500 долларов Ибраиму Амаду, 1 тысячу – Сефасу Малеле, 1,5 тысячи – Ян Цзесяну.

    Также Слуцкий выделил положительные и отрицательные стороны в действиях игроков в контрольном матче с командой «Чанчунь Ятай» (1:1).

    • 52-летний Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • До этого он не был главным тренером с ноября 2022 года, когда покинул «Рубин».

    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии (19)
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    MaxRnD
    1706514991
    Лёня передовые методы внедряет. Так смотришь пару лет потренирует и пойдёт с протянутой рукой по миру..
    Ответить
    NewLife
    1706515345
    Ну и что ? Игрокам синита тоже платят из наших денег - из газпромовских))
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    Алексей З
    1706515581
    Возможно это один из вариантов завоевания авторитета у лидеров ? Российское ноу-хау, всё покупается. Хотелось бы ошибаться.
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    СпорЦмен
    1706516687
    А за плохую игру, будет в кладовке закрывать и тра*ать.
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    WE ARE FOR PETER
    1706517167
    Слуцкий крут)
    Ответить
    SLADE2019
    1706520158
    Это говорит о том, что китайская лига - так себе заведение. Хотя, может и вправду дешевый авторитет зарабатывает?
    Ответить
    GreyDM
    1706521015
    Потом всё равно с ними вместе и пробухает))) Но перед руководством он будет чист, типа"Я не причём, ребята угощали-не смог отказаться".
    Ответить
    четти-чепаратти-google
    1706523679
    Чё он творит ? Куча игроков сейчас будут недовольны "я не хуже пахал типа " или скажут вот персональшики пусть ****** они. После каждой игры к дверям Слуцкого очередь будет " Слюски дай денег", деревянными хоть забашлял бы чтобы шарахались
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    четти-чепаратти-google
    1706523904
    С 2000года в Китае расстреляны более 10тыс чиновников , Слюски - прекращай взятки давать
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1706524312
    Еслиб такую премию дать Дзюпе, он до конца жизни бы не разговаривал
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