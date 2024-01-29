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    • Трушечкин оценил новичков «Зенита» после игры с «Аль-Фатом»

    Трушечкин оценил новичков «Зенита» после игры с «Аль-Фатом»

    Комментатор Роман Трушечкин высказался о новобранцах «Зенита» после матча с саудовским «Аль-Фатом» (1:1).

    «Выбор игроков в атаке, куда приобретались новички, и до этого был не самый бедный у «Зенита». Педро забил два мяча, Артур, которого взяли, чтобы играть роль Малкома, даже внешне на него похож, вся манера действий, классная рабочая левая нога.

    Последним, кто дебютировал, был Нино. Он тоже произвел на меня впечатление, но уже по‑своему, потому что от него, в отличие от Педро и Артура, не требовалось ярких действий, напротив, были нужны спокойствие и надежность, что он и излучал в ходе первых 45 минут, играя рядом с Родригао.

    Во втором тайме Нино стал делать передачи вперед. Всем стало понятно, что в обороне он справляется, у него все схвачено, поэтому тренеры подсказали ему играть смелее.

    «Зенит» не ошибся ни с кем из тех, кого мы вообще не знали ранее, кто раньше играл только в бразильском чемпионате. Ахметов – известный для нас футболист. Он будет использоваться в разных амплуа: как полузащитник, как игрок атаки на фланге. Он универсальный парень. Его не нужно было особенно проверять», – сказал Трушечкин.

    • В «Зенит» перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».
    • Этой игрой петербуржцы завершили сбор в Абу-Даби. Второй сбор команда проведет в Дохе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:22
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    Комментарии (7)
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    СпорЦмен
    1706513241
    Ахметов, известный для нас футболист. Будет использоваться, как лавочник. А чего же он не резюмировал: срамтак, в ужасе ждет 1 игру, второго круга. :)))
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    Дубина
    1706513635
    цыгане бразильские) доят помойку!!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706514177
    Пока точечные приобретения удались, кроме Ахметова. Очень не плохо себя показали. Интересно устоит рекорд семёрочкин в свинарнике? Гыгыгы
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    Алексей З
    1706516499
    Это ж после каких спаррингов, Трушечкин такие выводы сделал ? С Уралом и крайний матч , не очень ярко сыграны, хотя в товарниках другие цели преследуются. "Неподкупным" с матч-тв надо немного подождать, ещё успеете свою "преданность" продемонстрировать..
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