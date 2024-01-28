Семак оценил дебют Нино за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру защитника Нино. Бразилец сыграл в товарищеском матче с «Аль-Фатехом» (1:1).

– Сегодня весь матч в защите провел Нино. Как оцените действия бразильца?

– Хорошо и достаточно уверенно играл. Он очень хорошо работает с мячом, это видно. У него очень хорошая и качественная передача, и сейчас нужно потихоньку налаживать взаимосвязи в линиях и адаптироваться к нашим требованиям относительно того, как мы играем в тех или иных ситуациях. Думаю, над этим еще предстоит поработать, но в целом – хорошая игра.