Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Семак оценил дебют Нино за «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру защитника Нино. Бразилец сыграл в товарищеском матче с «Аль-Фатехом» (1:1).

    – Сегодня весь матч в защите провел Нино. Как оцените действия бразильца?

    – Хорошо и достаточно уверенно играл. Он очень хорошо работает с мячом, это видно. У него очень хорошая и качественная передача, и сейчас нужно потихоньку налаживать взаимосвязи в линиях и адаптироваться к нашим требованиям относительно того, как мы играем в тех или иных ситуациях. Думаю, над этим еще предстоит поработать, но в целом – хорошая игра.

    Новости по теме
    Семак оценил судейство Тимощука в матче «Зенита» с «Аль-Фатом» 1
    Тимощук оценил свой судейский дебют на матче «Зенита» 2
    «Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом 51
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+