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    • В «Твенте» не знают о прибытии Угальде в Москву: «Его переход в «Спартак» пока не согласован»

    В «Твенте» не знают о прибытии Угальде в Москву: «Его переход в «Спартак» пока не согласован»

    Советник правления «Твенте» Ян Стройер рассказал, что еще рано считать трансфер нападающего Манфреда Угальде в «Спартак» решенным делом.

    Сообщалось, что 21-летний костариканец уже прилетел в Москву для прохождения медобследования.

    – Появилась информация, что Угальде улетел на медосмотр в Россию. Вы можете это подтвердить?

    – Честно говоря, я не знаю, где он находится и куда полетел.

    – Но трансфер уже согласован со стороны «Твенте»?

    – Нет, пока не согласован. Многое уже на своих на своих местах, но пока ничего не подтверждено. Подождите и все сами увидите.

    • В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.
    • Он заключит со «Спартаком» контракт на 4,5 года.
    • Ожидается, что трансфер форварда «Твенте» обойдется клубу РПЛ в 15 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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