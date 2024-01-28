В «Твенте» не знают о прибытии Угальде в Москву: «Его переход в «Спартак» пока не согласован»

Советник правления «Твенте» Ян Стройер рассказал, что еще рано считать трансфер нападающего Манфреда Угальде в «Спартак» решенным делом.

Сообщалось, что 21-летний костариканец уже прилетел в Москву для прохождения медобследования.

– Появилась информация, что Угальде улетел на медосмотр в Россию. Вы можете это подтвердить?

– Честно говоря, я не знаю, где он находится и куда полетел.

– Но трансфер уже согласован со стороны «Твенте»?

– Нет, пока не согласован. Многое уже на своих на своих местах, но пока ничего не подтверждено. Подождите и все сами увидите.