Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде уже прибыл в Россию.
Это подтвердили в агентстве Muy Manero, представляющем интересы футболиста.
«Да, он приехал в Москву», – сообщили в агентстве.
В столице 21-летний костариканец пройдет медобследование, после чего вылетит в ОАЭ, где проходят сборы «Спартака». Там он подпишет контракт.
- В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.
- Он заключит со «Спартаком» контракт на 4,5 года.
- Ожидается, что трансфер форварда «Твенте» обойдется «Спартаку» в 15 млн евро.