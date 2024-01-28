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    Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву

    Нападающий «Твенте» Манфред Угальде уже прибыл в Россию.

    Это подтвердили в агентстве Muy Manero, представляющем интересы футболиста.

    «Да, он приехал в Москву», – сообщили в агентстве.

    В столице 21-летний костариканец пройдет медобследование, после чего вылетит в ОАЭ, где проходят сборы «Спартака». Там он подпишет контракт.

    • В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.
    • Он заключит со «Спартаком» контракт на 4,5 года.
    • Ожидается, что трансфер форварда «Твенте» обойдется «Спартаку» в 15 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1706440514
    Ну всё) чемпионство в кармане,делайте дырку для ордена))
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    VPERDIV SPARTAK
    1706440882
    Трофей нада брать ужо))
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