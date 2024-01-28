Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде уже прибыл в Россию.

Это подтвердили в агентстве Muy Manero, представляющем интересы футболиста.

«Да, он приехал в Москву», – сообщили в агентстве.

В столице 21-летний костариканец пройдет медобследование, после чего вылетит в ОАЭ, где проходят сборы «Спартака». Там он подпишет контракт.