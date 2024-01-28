Газзаев – о словах Чеферина: «Есть сдвиг в правильную сторону»

Валерию Газзаеву понравилось заявление президента УЕФА Александера Чеферина.

Словенец сказал, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Глава УЕФА Александер Чеферин уже неоднократно выступал в пользу российского футбола: он призывал допустить юношескую и молодежную сборные России к международным играм, сейчас он высказал свою позицию относительно матча России и Сербии. Мы должны ее только приветствовать.

То, что он высказывается в таком ключе, является показателем того, что сдвиг в правильную сторону есть. Будем надеяться, что вскоре российский футбол вернется на международную арену», – заявил Газзаев.