Газзаев – о словах Чеферина: «Есть сдвиг в правильную сторону»

Валерию Газзаеву понравилось заявление президента УЕФА Александера Чеферина.
Словенец сказал, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.
«Глава УЕФА Александер Чеферин уже неоднократно выступал в пользу российского футбола: он призывал допустить юношескую и молодежную сборные России к международным играм, сейчас он высказал свою позицию относительно матча России и Сербии. Мы должны ее только приветствовать.
То, что он высказывается в таком ключе, является показателем того, что сдвиг в правильную сторону есть. Будем надеяться, что вскоре российский футбол вернется на международную арену», – заявил Газзаев.
- Россия примет Сербию 21 марта в Москве.
- Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.