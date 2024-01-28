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    • Газзаев – о словах Чеферина: «Есть сдвиг в правильную сторону»

    Газзаев – о словах Чеферина: «Есть сдвиг в правильную сторону»

    Валерию Газзаеву понравилось заявление президента УЕФА Александера Чеферина.

    Словенец сказал, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

    «Глава УЕФА Александер Чеферин уже неоднократно выступал в пользу российского футбола: он призывал допустить юношескую и молодежную сборные России к международным играм, сейчас он высказал свою позицию относительно матча России и Сербии. Мы должны ее только приветствовать.

    То, что он высказывается в таком ключе, является показателем того, что сдвиг в правильную сторону есть. Будем надеяться, что вскоре российский футбол вернется на международную арену», – заявил Газзаев.

    • Россия примет Сербию 21 марта в Москве.
    • Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии (3)
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    baggio80
    1706445427
    да Чеферине что хочешь скажет лишь бы свою жопу прикрыть как и вся европа
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    Красногвардейчик
    1706449286
    В ФИФе и УЕФе....все продажные и двуличные....что говорят из за океана, то и делают
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