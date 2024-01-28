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    Президент УЕФА оценил проведение матча России и Сербии

    Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о критике в связи с планами провести товарищескую встречу между сборными России и Сербии.

    «Это не в нашей юрисдикции. Сербия может играть против кого угодно. Юридически мы ничего сделать не можем.

    Почему это такая проблема? В чем проблема, что молодые люди хотят играть в футбол? Этот матч никого не волнует.

    Сейчас они сыграют один товарищеский матч. И что?» – заявил Чеферин в интервью The Guardian.

    • Россия примет Сербию 21 марта в Москве.
    • Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    28.01.2024 09:18
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1706423859
    Юридически никто никому запретить ничего не может, Сербы в праве играть с кем захотят. Другое дело , что сборные из Евросоюза после этого могут им отказать в спаррингах, только единицы спокойно относятся к военной агрессии.
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    Айболид
    1706426912
    Самостоятельно решения принимать и соблюдение основных олимпийских принципов - вот это не в вашей юрисдикции .
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