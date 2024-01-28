Президент УЕФА оценил проведение матча России и Сербии

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о критике в связи с планами провести товарищескую встречу между сборными России и Сербии.

«Это не в нашей юрисдикции. Сербия может играть против кого угодно. Юридически мы ничего сделать не можем.

Почему это такая проблема? В чем проблема, что молодые люди хотят играть в футбол? Этот матч никого не волнует.

Сейчас они сыграют один товарищеский матч. И что?» – заявил Чеферин в интервью The Guardian.