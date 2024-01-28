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    • Чеферин – про обнуление президентских сроков: «Все подали так, будто я Ким Чен Ын»

    Чеферин – про обнуление президентских сроков: «Все подали так, будто я Ким Чен Ын»

    Глава УЕФА Александер Чеферин призвал не считать узурпацией власти возможное изменение устава с целью обнулить его первый президентский срок.

    «Эта поправка ничего не значит. Но все подали так, будто я Ким Чен Ын из Северной Кореи.

    Это не так, и решение, баллотироваться или нет, зависит только от меня. Сейчас, пока я не объявил о решении, сложно что-либо говорить», – сказал 56-летний словенец в интервью The Guardian.

    • Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году на замену Мишелю Платини.
    • Сначала он руководил организацией в течение 2,5 лет вместо предшественника, а затем был дважды переизбран – в 2019 и 2023 годах.
    • Срок его полномочий истекает в 2027-м.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    qwertyйцукен
    1706439572
    "про обнуление президентских сроков"--- а чо путину можно, а ему нельзя ? )))
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    САДЫЧОК
    1706439636
    Смешной это Чеферин
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    СпорЦмен
    1706439987
    Не фига себе он Ким Чем Ына оскарбил, сравнив с собой!
    Ответить
    СпорЦмен
    1706440081
    Словению в топку! Дайте место сербам, словакам илибелорусам!
    Ответить
    Cleaner
    1706441635
    Чеферин, ты гораздо ХУЖЕ Ким Чен Ына. Ты ПИНДОСОВСКАЯ марионетка! Что тебе велят, то ты и ГАВКАЕШЬ...(((
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