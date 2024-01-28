Чеферин – про обнуление президентских сроков: «Все подали так, будто я Ким Чен Ын»

Глава УЕФА Александер Чеферин призвал не считать узурпацией власти возможное изменение устава с целью обнулить его первый президентский срок.

«Эта поправка ничего не значит. Но все подали так, будто я Ким Чен Ын из Северной Кореи.

Это не так, и решение, баллотироваться или нет, зависит только от меня. Сейчас, пока я не объявил о решении, сложно что-либо говорить», – сказал 56-летний словенец в интервью The Guardian.