Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Бреста», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«ПСЖ»: Доннарума, Эрнандес, Маркиньос, Перейра, Заир-Эмери, Витинья, Солер, Угарте, Баркола, Дембеле, Мбаппе.
Главный тренер: Луис Энрике
«Брест»: Бизот, Локо, Шардонне, Брассье, Лала, Камара, Лис-Мелу, Маньетти, Мунье, Лаж, Касьтильо.
Главный тренер: Эрик Руа
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».