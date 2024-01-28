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    • «ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    «ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Бреста», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «ПСЖ»: Доннарума, Эрнандес, Маркиньос, Перейра, Заир-Эмери, Витинья, Солер, Угарте, Баркола, Дембеле, Мбаппе.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Брест»: Бизот, Локо, Шардонне, Брассье, Лала, Камара, Лис-Мелу, Маньетти, Мунье, Лаж, Касьтильо.

    Главный тренер: Эрик Руа

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест»

    ПСЖ-Брест смотреть онлайн 28 января

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    Источник: «Бомбардир»

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