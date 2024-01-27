Вечером 28 января на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится поединок 19 тура чемпионата Франции. ПСЖ будет принимать «Брест». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

ПСЖ

Парижане традиционно комфортно чувствуют себя на вершине турнирной таблицы Лиги 1, опережая ближайшего преследователя («Ницца») на 8 очков. Мало кто сомневается, что именно ПСЖ в очередной раз станет чемпионом Франции.

«Брест»

Команда Эрика Руа – настоящая сенсация сезона 2023/2024. Скромный «Брест» взлетел на невиданные для себя высоты и располагается на третьей строчке в Лиге 1. При этом до старта кампании подопечных Руа записывали чуть ли не в число борцов за выживание в элитном дивизионе французского футбола.

Личные встречи

Последние три очных поединка ПСЖ и «Бреста» завершились следующим образом:

29.10.2023 «Брест» – ПСЖ 2:3

11.03.2023 «Брест» – ПСЖ 1:2

10.09.2022 ПСЖ – «Брест» 1:0

Прогноз на матч ПСЖ – «Брест»

Как уже отмечалось, «Брест» – далеко не подарок. Команда Руа всегда готова «покусать» фаворитов. Считаем, что и на этот раз ПСЖ не стоит ждать совсем легкой прогулки. Предлагаем поставить на победу гостей с форой +2 (1,45).