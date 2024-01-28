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    • Чеферин обозначил сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА

    Чеферин обозначил сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА

    Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, когда сборная России и клубы РПЛ будут допущены к международным соревнованиям.

    «Этот запрет будет действовать, пока продолжается конфликт. Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие. Поэтому им нелегко, они жертвы.

    Это всегда плохо для спортсменов, всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. То, что я вижу в геополитике, пугает.

    Давление на меня? Со стороны России я никогда не испытывал никакого давления. Оно исходит только от другой стороны: не допускать их», – заявил Чеферин в интервью The Guardian.

    • Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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