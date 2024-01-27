Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Примера. «Барселона» проиграла дома «Вильярреалу» (3:5), пропустив на 99-й и 101-й минутах

    Примера. «Барселона» проиграла дома «Вильярреалу» (3:5), пропустив на 99-й и 101-й минутах

    «Барселона» уступила «Вильярреалу» в 22-м туре Примеры. Решающий гол у гостей на 90+9 минуте забил норвежец Александр Сорлот.

    В двух голах каталонцев поучаствовал полузащитник Илкай Гюндоган. У его команды два поражения подряд.

    «Барселона» отстает от первого места на десять очков. «Вильярреал» занимает 14-ю строчку.

    Испания. Примера. 22-й тур

    Барселона – Вильярреал – 3:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Морено, 41; 0:2 – Акомах, 54; 1:2 – Гюндоган, 60; 2:2 – Педри, 68; 3:2 – Байи, 71 (в свои ворота); 3:3 – Гедеш, 84; 3:4 – Сорлот, 90+9; 3:5 – Моралес, 90+11.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новости по теме
    ⚡️ Хави объявил об уходе из «Барселоны» после сезона 3
    Реакция Хави на 3:5 «Барселоны» от «Вильярреала»
    Уткин после поражения «Барсы» от «Вильярреала» написал, в каком месте находятся каталонцы 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2024 22:36
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Руслан Тумхо
    1706384814
    )))
    Ответить
    Alex Flash
    1706384840
    беспредел ошибок
    Ответить
    FRZZ
    1706384896
    Тучи сгущаются над головой Хави, особенно тогда когда скоро освободится Клопп.
    Ответить
    JIEGEHDA
    1706385634
    На самом деле , вот без шуток. Понравился матч. Барса была лучше. Но защита это что-то с чем-то . Потеря Бальде. Канселу не Вышел в старте.а вместо него тяжёлый Кунде который ну не может он быстро из атаки возвращаться . Ну как хорош был Ямаль. Прям очень понравился как и в других матчах всё лучше и лучше. Защиту надо делать. Иначе никак.и вместо Левы чаще выпускать Роке. Пусть пацан наигрывается. По телу и игре похож на стиль Суареса. Надо дать шанс.а Хави менять не стоит. Просто тупо потому что в Барсу такую прийдёт кто ? Кто любит тратить или дно. И лучше уж он дальше тренируют может что получится. Всё равно 2-3 место только светит.а в ЛЧ максимум Наполи пройти
    Ответить
    Alex Flash
    1706390548
    началось с мелочи ,неверного паса перед 3-3.Справа была свободная зона ,нет дал в центр и пошла контратака. Альба и Бус могли еще годик поиграть и дать молодежи ума. .И даже в Барсе бывают такие косяки. Реал грамотно провел смену состава
    Ответить
    Таврида
    1706390670
    Судьи тянули время для Барсы, а вытянули для Желтых субмаринов
    Ответить
    гууд
    1706391253
    Что то верных фанатов барсы не слышно последние время... где ваши да мы чемпионы! Да где ваш реал? Походу сегунда вас ждёт товарищи барсята...
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1706392035
    Бывает Хави стоит остаться Не хуже Тен Хага Поражения часть футбола
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+