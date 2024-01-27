Примера. «Барселона» проиграла дома «Вильярреалу» (3:5), пропустив на 99-й и 101-й минутах

«Барселона» уступила «Вильярреалу» в 22-м туре Примеры. Решающий гол у гостей на 90+9 минуте забил норвежец Александр Сорлот.

В двух голах каталонцев поучаствовал полузащитник Илкай Гюндоган. У его команды два поражения подряд.

«Барселона» отстает от первого места на десять очков. «Вильярреал» занимает 14-ю строчку.

Испания. Примера. 22-й тур

Барселона – Вильярреал – 3:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Морено, 41; 0:2 – Акомах, 54; 1:2 – Гюндоган, 60; 2:2 – Педри, 68; 3:2 – Байи, 71 (в свои ворота); 3:3 – Гедеш, 84; 3:4 – Сорлот, 90+9; 3:5 – Моралес, 90+11.

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