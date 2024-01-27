Рианчо: «Дело Промеса – это удар по репутации «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что уголовное преследование Квинси Промеса в Нидерландах вредит репутации клуба.

Прокуратура запросила для Промеса 9 лет тюремного заключения.

По версии следствия, нидерландец вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 миллионов евро.

Квинси сейчас на сборах в ОАЭ.

«Очень жаль, что с хорошим футболистом приключилась такая плохая история. Но нужно понимать, что все люди равны перед законом и, если все это действительно правда, то решение суда нужно исполнять.

Безусловно, дело Промеса – удар по репутации «Спартака». Это плохая новость как для команды, так и для всего российского футбола», – сказал Рианчо.