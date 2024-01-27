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    Рианчо: «Дело Промеса – это удар по репутации «Спартака»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что уголовное преследование Квинси Промеса в Нидерландах вредит репутации клуба.

    • Прокуратура запросила для Промеса 9 лет тюремного заключения.
    • По версии следствия, нидерландец вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 миллионов евро.
    • Квинси сейчас на сборах в ОАЭ.

    «Очень жаль, что с хорошим футболистом приключилась такая плохая история. Но нужно понимать, что все люди равны перед законом и, если все это действительно правда, то решение суда нужно исполнять.

    Безусловно, дело Промеса – удар по репутации «Спартака». Это плохая новость как для команды, так и для всего российского футбола», – сказал Рианчо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (8)
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    Napaleon Banapart
    1706375110
    Раулю нужно понимать что в России "своих" не бросают. И это не сарказм. С детства улица нас учила что "сдать" своего это поступок гадский. Сдавать и стучать дело последнее. У кого как с возрастом ломаются эти принципы это дело сугубо личное. Я бы его не выдал в Нидерланды...
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    Цугундeр
    1706375603
    Не дело Рианчо блюсти репутацию Спартака.
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    Дубина
    1706375714
    Вшивые ща набегут а клинер будет поддакивать(((
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    Suvorov71
    1706376318
    Все это понимают, но Европа сама пошла по пути который, для одних все можно, а другие ......
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    АлексМак
    1706379806
    Срочно вон его из России, пусть там решает свои вопросы. И чем быстрее, тем меньше пострадает репутация Сраптака
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