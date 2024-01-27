В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Лиги 1 сойдутся «Тулуза» и «Ланс». Матч пройдет в Тулузе, начало – в 19:05 (мск).

«Тулуза»

«Тулуза» имеет в активе 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Зону переходных матчей команда опережает всего на 1 очко.

Коллектив Филиппа Монтанье одержал 3 победы, сыграл 8 раз вничью и проиграл в 7 матчах. Разница забитых и пропущенных мячей 16:23 (меньше забивает только «Клермон»).

Последние результаты «Тулузы» в Лиге 1:

«Ланс»

В 18 матчах подопечные Франка Эза 7 раз победили, 5 раз сыграли вничью и в 6 играх уступили. Разница мячей – 21:19.

Перед 19 туром «Ланс» занимает 8-е место с 26 очками, отставая от зоны Лиги конференций на 3 пункта. Результат не самый лучший, если вспомнить, что по итогам прошлого сезона команда попала в ЛЧ.

Предыдущие результаты «Ланса» в Лиге 1:

Личные встречи

Результаты 5 предыдущих встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Тулуза» – «Ланс»

«Тулуза» крайне неудачно играет с «Лансом» в последнее время. Есть все предпосылки, чтобы тенденция сохранилась. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 2.05.