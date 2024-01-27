В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Лиги 1 сойдутся «Тулуза» и «Ланс». Матч пройдет в Тулузе, начало – в 19:05 (мск).
«Тулуза»
«Тулуза» имеет в активе 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Зону переходных матчей команда опережает всего на 1 очко.
Коллектив Филиппа Монтанье одержал 3 победы, сыграл 8 раз вничью и проиграл в 7 матчах. Разница забитых и пропущенных мячей 16:23 (меньше забивает только «Клермон»).
Последние результаты «Тулузы» в Лиге 1:
- 14.01.24 «Мец» – «Тулуза» – 0:1;
- 20.12.23 «Тулуза» – «Монако» – 1:2;
- 17.12.23 «Тулуза» – «Ренн» – 0:0.
«Ланс»
В 18 матчах подопечные Франка Эза 7 раз победили, 5 раз сыграли вничью и в 6 играх уступили. Разница мячей – 21:19.
Перед 19 туром «Ланс» занимает 8-е место с 26 очками, отставая от зоны Лиги конференций на 3 пункта. Результат не самый лучший, если вспомнить, что по итогам прошлого сезона команда попала в ЛЧ.
Предыдущие результаты «Ланса» в Лиге 1:
Личные встречи
Результаты 5 предыдущих встреч команд в Лиге 1:
- 24.09.23 «Ланс» – «Тулуза» – 2:1;
- 03.05.23 «Тулуза» – «Ланс» – 0:1;
- 29.10.22 «Ланс» – «Тулуза» – 3:0;
- 15.03.15 «Ланс» – «Тулуза» – 1:0;
- 25.10.14 «Тулуза» – «Ланс» – 0:2.
Прогноз на матч «Тулуза» – «Ланс»
«Тулуза» крайне неудачно играет с «Лансом» в последнее время. Есть все предпосылки, чтобы тенденция сохранилась. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 2.05.