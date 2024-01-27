28 января на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 22 тура Серии А. «Фиорентина» будет принимать «Интер». Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.

«Фиорентина»

«Фиорентина» проводит классный сезон и всерьез претендует на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам кампании. В настоящее время флорентийцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А.

«Интер»

В минувший понедельник «Интер» взял очередной трофей под руководством Симоне Индзаги. Черно-синяя команда Милана выиграла Суперкубок Италии, сумев дожать в финале откровенно никакой «Наполи». Решающий гол в компенсированное ко второму тайму время забил капитан «Интера» Лаутаро Мартинес.

Личные встречи

Последние три очных поединка команд завершились с такими исходами:

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Интер»

«Фиорентина» привыкла играть на своем поле с открытым забралом. Подопечные Винченцо Итальяно не признают авторитетов и будут идти вперед. У «Интера» же и вовсе самое продуктивное нападение в Серии А. Предлагаем выбрать ставку «обе забьют» (1,78).