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    • «Фиорентина» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 28 января

    «Фиорентина» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 28 января

    28 января на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 22 тура Серии А. «Фиорентина» будет принимать «Интер». Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» проводит классный сезон и всерьез претендует на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам кампании. В настоящее время флорентийцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А.

    «Интер»

    В минувший понедельник «Интер» взял очередной трофей под руководством Симоне Индзаги. Черно-синяя команда Милана выиграла Суперкубок Италии, сумев дожать в финале откровенно никакой «Наполи». Решающий гол в компенсированное ко второму тайму время забил капитан «Интера» Лаутаро Мартинес.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка команд завершились с такими исходами:

    • 03.09.2023 «Интер» – «Фиорентина» 4:0
    • 24.05.2023 «Фиорентина» – «Интер» 1:2
    • 01.04.2023 «Интер» – «Фиорентина» 0:1

    Прогноз на матч «Фиорентина» – «Интер»

    «Фиорентина» привыкла играть на своем поле с открытым забралом. Подопечные Винченцо Итальяно не признают авторитетов и будут идти вперед. У «Интера» же и вовсе самое продуктивное нападение в Серии А. Предлагаем выбрать ставку «обе забьют» (1,78).

    Источник: «Бомбардир»

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