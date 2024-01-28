Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» – «Интер», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Фиорентина»: Терраччано, Миленкович, Мартинес, Кайоде, Паризи, Бонавентура, Артур, Соттиль, Иконе, Дункан, Бельтран.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

«Интер»: Зоммер, де Врей, Ачерби, Павар, Фраттези, Асллани, Мхитарян, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Интер»