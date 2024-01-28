Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Фиорентина» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    «Фиорентина» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» – «Интер», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Фиорентина»: Терраччано, Миленкович, Мартинес, Кайоде, Паризи, Бонавентура, Артур, Соттиль, Иконе, Дункан, Бельтран.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    «Интер»: Зоммер, де Врей, Ачерби, Павар, Фраттези, Асллани, Мхитарян, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Интер»

    «Фиорентина» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    Новости по теме
    «Фиорентина» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 28 января
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+