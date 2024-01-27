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    • «Лацио» – «Наполи»: прогноз на матч итальянской Серии А, 28 января

    «Лацио» – «Наполи»: прогноз на матч итальянской Серии А, 28 января

    28 января, в Риме на «Стадио Олимпико» состоится поединок 22 тура Серии А. Местный «Лацио» будет принимать «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

    «Лацио»

    Римляне максимально неудачно съездили на турнир за Суперкубок Италии в Саудовской Аравии. В полуфинале «Лацио» получил по полной программе от «Интера» (0:3) и не солоно хлебавши отправился домой. В Серии А дела идут получше – в настоящее время команда Маурицио Сарри занимает шестое место в таблице.

    «Наполи»

    «Наполи» сыграл в финале Суперкубка, но не сумел завоевать трофей. Подопечные Вальтера Мадзарри «припарковали автобус», но не выстояли под напором «Интера», пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время (0:1).

    Личные встречи

    Крайние три очных противостояния команд завершились следующим образом:

    • 02.09.2023 «Наполи» – «Лацио» 1:2
    • 03.03.2023 «Наполи» – «Лацио» 0:1
    • 03.09.2022 «Лацио» – «Наполи» 1:2

    Прогноз на матч «Лацио» – «Наполи»

    «Лацио» оправил свое положение за счет 4 побед кряду в рамках Серии А. Считаем, что и на этот раз римляне как минимум не уступят, тем более, что «Наполи» не может рассчитывать на своего ведущего игрока – форвард Виктор Осимхен играет на Кубке Африки. Рекомендованная ставка: победа «Лацио» с форой 0 (1,60).

    Источник: «Бомбардир»

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