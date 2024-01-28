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    • «Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    «Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио»«Наполи», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лацио»: Проведель, Романьоли, Ладзари, Хила, Марушич, Гендузи, Альберто, Ровелла, Андерсон, Исаксен, Кастельянос.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    «Наполи»: Голлини, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Демме, Руй, Зелиньский, Маццокки, Лоботка, Политано, Распадори.

    Главный тренер: Вальтер Мадзарри

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Наполи»

    «Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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