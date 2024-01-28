Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» – «Наполи», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 20:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Лацио»: Проведель, Романьоли, Ладзари, Хила, Марушич, Гендузи, Альберто, Ровелла, Андерсон, Исаксен, Кастельянос.
Главный тренер: Маурицио Сарри
«Наполи»: Голлини, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Демме, Руй, Зелиньский, Маццокки, Лоботка, Политано, Распадори.
Главный тренер: Вальтер Мадзарри
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».