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    Каррагер назвал желаемого преемника Клоппа в «Ливерпуле»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер определил тренера, которого хочет видеть в клубе после Юргена Клоппа. Немец уйдет летом.

    «Я бы хотел, чтобы такой шанс получил Хаби Алонсо. Он уже считается естественным преемником. Много людей требуют его назначения.

    Хаби – бывший игрок «Ливерпуля», знает клуб и город, любим болельщиками. Один из самых интересных молодых тренеров мира», – сказал Каррагер.

    • Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Клопп не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 11:12
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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1706344988
    Слава Богу не Абаскаль. Такой самим пригодится!
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    Вомбат
    1706345553
    Я вчера как раз написал тут, что Алонсо уже небось собирает манатки. Наверняка так и будет.
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