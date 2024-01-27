Каррагер назвал желаемого преемника Клоппа в «Ливерпуле»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер определил тренера, которого хочет видеть в клубе после Юргена Клоппа. Немец уйдет летом.

«Я бы хотел, чтобы такой шанс получил Хаби Алонсо. Он уже считается естественным преемником. Много людей требуют его назначения.

Хаби – бывший игрок «Ливерпуля», знает клуб и город, любим болельщиками. Один из самых интересных молодых тренеров мира», – сказал Каррагер.