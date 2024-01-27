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    «Лас-Пальмас» – «Реал»: прогноз на матч Ла Лиги, 27 января

    В субботу, 27 января на Канарских островах состоится поединок «Лас-Пальмаса» и мадридского «Реала». Команды сыграют в рамках 22 тура испанской Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по Москве.

    «Лас-Пальмас»

    Канарцы сумели посрамить скептиков, которые заведомо «отправляли» «Лас-Пальмас» обратно в Сегунду. На сегодняшний день команда идет на восьмом месте в таблице элитного дивизиона испанского футбола.

    «Реал»

    Матч на Канарах пропустит один из ключевых игроков «Реала». Хавбек Джуд Беллингем перебрал карточек и теперь отсидит дисквалификацию. Что касается общего положения дел, то подопечные Карло Анчелотти продолжают биться за лидерство в Примере с сенсационной «Жироной».

    Личные встречи

    Крайние три очных противостояния команд завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Реал»

    В последнее время игра обороны «Реала» не выдерживает никакой критики. Даже безнадежный аутсайдер Ла Лиги «Альмерия» отгрузил два мяча в ворота подопечных Анчелотти. Считаем, что на своем поле «Лас-Пальмас» сможет воспользоваться проблемами соперника. Выбираем ставку «обе забьют» (1,88).

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    Источник: «Бомбардир»

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