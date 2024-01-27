В субботу, 27 января на Канарских островах состоится поединок «Лас-Пальмаса» и мадридского «Реала». Команды сыграют в рамках 22 тура испанской Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по Москве.
«Лас-Пальмас»
Канарцы сумели посрамить скептиков, которые заведомо «отправляли» «Лас-Пальмас» обратно в Сегунду. На сегодняшний день команда идет на восьмом месте в таблице элитного дивизиона испанского футбола.
«Реал»
Матч на Канарах пропустит один из ключевых игроков «Реала». Хавбек Джуд Беллингем перебрал карточек и теперь отсидит дисквалификацию. Что касается общего положения дел, то подопечные Карло Анчелотти продолжают биться за лидерство в Примере с сенсационной «Жироной».
Личные встречи
Крайние три очных противостояния команд завершились следующим образом:
- 27.09.2023 «Реал» – «Лас-Пальмас» 2:0
- 31.03.2018 «Лас-Пальмас» – «Реал» 0:3
- 05.11.2017 «Реал» – «Лас-Пальмас» 3:0
Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Реал»
В последнее время игра обороны «Реала» не выдерживает никакой критики. Даже безнадежный аутсайдер Ла Лиги «Альмерия» отгрузил два мяча в ворота подопечных Анчелотти. Считаем, что на своем поле «Лас-Пальмас» сможет воспользоваться проблемами соперника. Выбираем ставку «обе забьют» (1,88).