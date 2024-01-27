В субботу, 27 января на Канарских островах состоится поединок «Лас-Пальмаса» и мадридского «Реала». Команды сыграют в рамках 22 тура испанской Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по Москве.

«Лас-Пальмас»

Канарцы сумели посрамить скептиков, которые заведомо «отправляли» «Лас-Пальмас» обратно в Сегунду. На сегодняшний день команда идет на восьмом месте в таблице элитного дивизиона испанского футбола.

«Реал»

Матч на Канарах пропустит один из ключевых игроков «Реала». Хавбек Джуд Беллингем перебрал карточек и теперь отсидит дисквалификацию. Что касается общего положения дел, то подопечные Карло Анчелотти продолжают биться за лидерство в Примере с сенсационной «Жироной».

Личные встречи

Крайние три очных противостояния команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Реал»

В последнее время игра обороны «Реала» не выдерживает никакой критики. Даже безнадежный аутсайдер Ла Лиги «Альмерия» отгрузил два мяча в ворота подопечных Анчелотти. Считаем, что на своем поле «Лас-Пальмас» сможет воспользоваться проблемами соперника. Выбираем ставку «обе забьют» (1,88).