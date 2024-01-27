Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Реала», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 18:15 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Лас-Пальмас»: Вальес, Кардона, Суарес, Мармоль, Херзог, Муньос, Перроне, Рамирес, Молейро, Родригес, Эль-Хаддади.
Главный тренер: Гарсия Пимента
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Диас, Жуниор, Родриго.
Главный тренер: Карло Анчелотти
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».