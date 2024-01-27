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    • «Лас-Пальмас» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    «Лас-Пальмас» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Реала», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лас-Пальмас»: Вальес, Кардона, Суарес, Мармоль, Херзог, Муньос, Перроне, Рамирес, Молейро, Родригес, Эль-Хаддади.

    Главный тренер: Гарсия Пимента

    «Реал»: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Диас, Жуниор, Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Реал»

    Лас-Пальмас-Барселона смотреть онлайн 27 января

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    Источник: «Бомбардир»

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