Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Реала», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лас-Пальмас»: Вальес, Кардона, Суарес, Мармоль, Херзог, Муньос, Перроне, Рамирес, Молейро, Родригес, Эль-Хаддади.

Главный тренер: Гарсия Пимента

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Диас, Жуниор, Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Реал»