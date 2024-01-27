Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» – «Вильярреал», 22 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Барселона»: Пенья, Кристенсен, Кубарси, Араухо, Кунде, де Йонг, Педриель, Гюндоган, Левандовски, Ямаль, Торрес.

Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес

«Вильярреал»: Йоргенсен, Морено, Куэнка, Байи, Фемения, Баэна, Коклен, Комесанья, Акомах, Морено, Сорлот.

Главный тренер: Марселино Гарсия Тораль

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вильярреал»