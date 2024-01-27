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    • «Барселона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    «Барселона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона»«Вильярреал», 22 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Барселона»: Пенья, Кристенсен, Кубарси, Араухо, Кунде, де Йонг, Педриель, Гюндоган, Левандовски, Ямаль, Торрес.

    Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес

    «Вильярреал»: Йоргенсен, Морено, Куэнка, Байи, Фемения, Баэна, Коклен, Комесанья, Акомах, Морено, Сорлот.

    Главный тренер: Марселино Гарсия Тораль

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вильярреал»

    Барселона-Вильярреал смотреть онлайн 27 января

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    Источник: «Бомбардир»

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