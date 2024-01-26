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    • Хаби Алонсо высказался о перспективе возглавить «Ливерпуль» вместо Клоппа

    Хаби Алонсо высказался о перспективе возглавить «Ливерпуль» вместо Клоппа

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о возможном уходе в «Ливерпуль» по окончании сезона.

    • Сегодня Юрген Клопп объявил о летнем уходе из мерсисайдского клуба.
    • Букмекеры считают Алонсо главным кандидатом на замену немцу.
    • Испанец, будучи футболистом, выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год.

    «Я очень уважаю Юргена, восхищался им до прихода в «Ливерпуль», а за годы его работы здесь я стал еще больше ценить то, чего он добился, и то, как именно он этого добился.

    На данный момент я действительно счастлив здесь [в «Байере»] и наслаждаюсь работой. Каждый день и каждая игра – вызов. Мы наслаждаемся напряженным, но прекрасным путешествием.

    Сейчас я не думаю о том, что будет дальше. Думаю только о том, что есть сейчас. Я нахожусь в прекрасном месте и наслаждаюсь этим», – сказал Алонсо.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 17:49
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1706281713
    Семака в Ливерпуль!
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    Cleaner
    1706282532
    Есть еще свободный пока Моуриньо. Он должен подойти Ливерпулю.
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