Анчелотти ответил президенту «Барселоны» на претензии о судействе в пользу «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на обвинения президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Глава каталонского клуба считает, что в Примере судят в пользу «Реала».

Об этом он заявил после победы мадридцев над «Альмерией» (3:2) в прошлое воскресенье.

«Есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений», – сказал тогда Лапорта.

«Я не люблю вступать в подобные споры. На этой неделе было много разговоров про нас, но все знают, что ранее происходило в испанском футболе.

Гражданская гвардия и прокуратура ведут расследование. Это было проблемой испанского футбола на протяжении последних 20 лет. Не нужно переводить стрелки», – ответил Анчелотти, намекая на «дело Негрейры».