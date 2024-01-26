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    • Анчелотти ответил президенту «Барселоны» на претензии о судействе в пользу «Реала»

    Анчелотти ответил президенту «Барселоны» на претензии о судействе в пользу «Реала»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на обвинения президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

    • Глава каталонского клуба считает, что в Примере судят в пользу «Реала».
    • Об этом он заявил после победы мадридцев над «Альмерией» (3:2) в прошлое воскресенье.
    • «Есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений», – сказал тогда Лапорта.

    «Я не люблю вступать в подобные споры. На этой неделе было много разговоров про нас, но все знают, что ранее происходило в испанском футболе.

    Гражданская гвардия и прокуратура ведут расследование. Это было проблемой испанского футбола на протяжении последних 20 лет. Не нужно переводить стрелки», – ответил Анчелотти, намекая на «дело Негрейры».

    • «Барселона» заплатила бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре более 7,5 млн евро за 17 лет.
    • Каталонцы утверждали, что это оплата за консультационные услуги, в частности, отчеты по судьям.
    • Клуб официально обвинили во взяточничестве. Ему грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков. Есть вероятность банкротства.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:27
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